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货币新闻 | 2016年 3月 1日 星期二 12:02 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月1日至3月8日

汤森路透3月1日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无
特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：  
    
 开始日期    结束日期    公布时间  公司代码  业绩季度及公司时间
 (日-月-年)  (日-月-年)                      
                                             
 01-3-2016               BMO       DLTR.OQ   Q4 2015 Dollar Tree Inc
 01-3-2016               BMO       AZO.N     Q2 2016 Autozone Inc
 01-3-2016               BMO       PGR.N     Q4 2015 Progressive Corp
 01-3-2016               BMO       MDT.N     Q3 2016 Medtronic plc
 01-3-2016               AMC       ROST.OQ   Q4 2015 Ross Stores Inc
 02-3-2016               13:00     BFb.N     Q3 2016 Brown-Forman Corp
 03-3-2016               BMO       KR.N      Q4 2015 Kroger Co
 03-3-2016               02:00     COST.OQ   Q2 2016 Costco Wholesale Corp
 03-3-2016               AMC       HRB.N     Q3 2016 H & R Block Inc
 03-3-2016               AMC       HPE.N     Q1 2016 惠普企业(HPE)
 03-3-2016               AMC       AVGO.OQ   Q1 2016 博通(Broadcom)
 04-3-2016               BMO       SPLS.OQ   Q4 2015 Staples Inc
 07-3-2016               AMC       URBN.OQ   Q4 2016 Urban Outfitters Inc
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 龚芳；审校 杜明霞)

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