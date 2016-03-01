《美国上市公司业绩公布日程表》--3月1日至3月8日

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
汤森路透3月1日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无 特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司时间 (日-月-年) (日-月-年) 01-3-2016 BMO DLTR.OQ Q4 2015 Dollar Tree Inc 01-3-2016 BMO AZO.N Q2 2016 Autozone Inc 01-3-2016 BMO PGR.N Q4 2015 Progressive Corp 01-3-2016 BMO MDT.N Q3 2016 Medtronic plc 01-3-2016 AMC ROST.OQ Q4 2015 Ross Stores Inc 02-3-2016 13:00 BFb.N Q3 2016 Brown-Forman Corp 03-3-2016 BMO KR.N Q4 2015 Kroger Co 03-3-2016 02:00 COST.OQ Q2 2016 Costco Wholesale Corp 03-3-2016 AMC HRB.N Q3 2016 H & R Block Inc 03-3-2016 AMC HPE.N Q1 2016 惠普企业(HPE) 03-3-2016 AMC AVGO.OQ Q1 2016 博通(Broadcom) 04-3-2016 BMO SPLS.OQ Q4 2015 Staples Inc 07-3-2016 AMC URBN.OQ Q4 2016 Urban Outfitters Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 龚芳；审校 杜明霞)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
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商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。