港股业绩：理文造纸去年净利升22%创新高，卫生纸业务成未来增长点

路透香港3月1日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司 周二公布的去年度净利按年升22.4%，创年度新高，主要受惠新的造纸生产线及利润较高的新产品--卫生纸生产线年内全面投产、原材料和燃气成本下降，以及行业供求关系改善带动产品售价上升。

公司管理层预期，随着新增22万吨卫生纸于第四季投产，预计今年卫生纸的销量最少按年增加三倍。此外，公司于越南的40万吨包装纸产能将在下半年投产，有见当地市场需求庞大，未来不排除在此投放更多资源。

理文造纸截至去年底止年度净利为23.3亿港元，2014年度为19.04亿港元；董事会建议派末期息每股0.095港元，比上年度的0.075港元增加27%。

期内每吨净利429港元，比上半年及2014年度的417港元及376港元均有增长。其中包装纸（牛卡纸）的每吨净利为423港元，木浆为560港元，卫生纸最高，达686港元。

由于卫生纸刚投产，去年全年销量只为4.8万吨（产能13.5万吨），占公司整体销量544万吨不足1%，但理文造纸主席李文俊在发布会表示，这业务市场有非常大的潜力，届年底公司的卫生纸总产能将增至35.5万吨，将进占全中国第五大卫生纸生产商，估计2016年全年公司的卫生纸销量可增加至少三倍。

＂今年15万吨(卫生纸)的销量没大问题，...每吨利润今年会有大幅上升空间，因为规模效应。＂他说。

理文造纸首席执行官李文斌表示，随着内地提高对环保的要求，造纸行业进行整合，淘汰一些小产能，令供求情况改善。他预期，今年首季牛卡纸每吨有望加价30-50元人民币。

该公司去年的资本开支共30亿港元，今年计划为26亿港元，主要用于支付越南生产线及增加卫生纸产能的开支，以及其他项目的尾款。公司表示，现时的现金流足够应付未来发展，暂时没有借债或集资的计划。

理文造纸今天收升0.88%，报4.57港元。（完）

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