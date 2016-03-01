路透基点：海通国际证券80亿港元贷款案增加一个承贷选项--TRLPC

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透香港3月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海通国际证券集团80亿港元(10.3亿美元)三年期贷款案的八家牵头行兼簿记行，将参与银团贷款的承贷选择又增加了一个，并将回复截止期限延长一周。
有意参贷的银行现在还可以选择承贷8,000万-1.4亿美元，享有高级经理行头衔，并获得9个基点的费用，综合收益为193个基点。贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码190个基点。
之前的邀贷层级为：承贷3.5亿港元或以上的银行，取得45个基点的前端费、综合收益205个基点及高级主办行头衔；承贷2.5-3.4亿港元者，综合收益200个基点，享主办行头衔，费用30个基点；承贷1.5-2.4亿港元者，综合收益195个基点，享安排行头衔，费用15个基点。
消息人士称，回复截止期限已从2月29日延长至3月7日，因部分银行仍在进行内部审批。
中银香港、交通银行香港分行、招商银行香港分行、汇丰银行、工银亚洲、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行香港分行以及永隆银行担任牵头行兼簿记行。汇丰还担任额度代理行。
贷款分为A和B两部分，A部分为24亿港元子弹式定期贷款，B部分为56 亿港元循环信贷。B部分循环贷款动用比例若达50%或以上，承诺费为40个基点；若低于50%，承诺费为50个基点。
贷款将用于为2013年5月取得的一笔30亿港元三年期循环信贷的再融资，以及用于运营资本。
借款人2015年6月完成一笔40亿港元三年期子弹式贷款。牵头行兼簿 记行为中银香港、交通银行香港分行、汇丰、工银亚洲及华侨永亨银行。 贷款最高综合收益210个基点，利率为Hibor加码180个基点。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选