路透基点：海通国际证券80亿港元贷款案增加一个承贷选项--TRLPC

路透香港3月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海通国际证券集团80亿港元(10.3亿美元)三年期贷款案的八家牵头行兼簿记行，将参与银团贷款的承贷选择又增加了一个，并将回复截止期限延长一周。

有意参贷的银行现在还可以选择承贷8,000万-1.4亿美元，享有高级经理行头衔，并获得9个基点的费用，综合收益为193个基点。贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码190个基点。

之前的邀贷层级为：承贷3.5亿港元或以上的银行，取得45个基点的前端费、综合收益205个基点及高级主办行头衔；承贷2.5-3.4亿港元者，综合收益200个基点，享主办行头衔，费用30个基点；承贷1.5-2.4亿港元者，综合收益195个基点，享安排行头衔，费用15个基点。

消息人士称，回复截止期限已从2月29日延长至3月7日，因部分银行仍在进行内部审批。

中银香港、交通银行香港分行、招商银行香港分行、汇丰银行、工银亚洲、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行香港分行以及永隆银行担任牵头行兼簿记行。汇丰还担任额度代理行。

贷款分为A和B两部分，A部分为24亿港元子弹式定期贷款，B部分为56 亿港元循环信贷。B部分循环贷款动用比例若达50%或以上，承诺费为40个基点；若低于50%，承诺费为50个基点。

贷款将用于为2013年5月取得的一笔30亿港元三年期循环信贷的再融资，以及用于运营资本。

借款人2015年6月完成一笔40亿港元三年期子弹式贷款。牵头行兼簿 记行为中银香港、交通银行香港分行、汇丰、工银亚洲及华侨永亨银行。 贷款最高综合收益210个基点，利率为Hibor加码180个基点。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)