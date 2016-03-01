台湾股市：收创逾三个月高位，随亚股反映中国宽松利多

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透台北3月1日 - 台湾股市周二收创逾三个月高位。分析师指出，受中国货币宽松政策影响，今日台股随亚洲股市反映相关利多，连续第三日收红。
台湾加权股价指数 收升0.89%至8,485.69点，收盘前高为去年11月23日的8,485.73点；今日成交初值 为906.98亿台币，上交易日修正后为848.25亿。
全曜财经资深分析师陈唯泰表示，今日台股价稳量增，龙头股与高价股领涨大盘，由于外资在期货偏多操作，代表散户的融资余额仍低，在筹码稳定下，台股可望稳中续扬。
〞我觉得应该会涨到3月中下旬年报公告之前，类股轮动不要太快就好。〞他说。
陈唯泰指出，就技术线型观察，由于短中期均线翻扬向上，指数应有机会挑战8,800点关卡，至于9,000点以上套牢卖压沉重，不建议过度追高。明日指数区间看在8,380-8,550点。
亚洲股市周二上扬，受到中国货币宽松政策影响，而且疲弱的制造业及服务业调查数据加大了中国政府将推出更多刺激举措的预期，也给股市带来提振，不过美欧数据的黯淡表现令围绕全球经济成长动能的担忧犹存。
本地时间13:55，亚洲主要股市普遍上涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.84%。(完)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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