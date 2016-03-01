日本债市：收益率接近纪录低点，此前10年期日债标售买需畅旺

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
标债结果让市场稍感宽心，因部分人士原本担心得标收益率为负可能阻碍新10年券的需求。
尽管收益率低，许多天期券种收益率都跌至负值，但日本公债却有来自国内银行业者等投资者的稳定需求，银行宁愿将资金停泊在债市，也不愿存放在央行还要负担成本。
日本央行1月底意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，期刺激放贷并活络经济。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.230% +1.0 -0.240%
五年期公债 -0.225% +0.5 -0.230%
10年期公债 -0.075% -1.0 -0.065%
20年期公债 0.465% -7.5 0.540%
30年期公债 0.765% -8.5 0.850%
10年期公债期货 <0#JGB:> 152.23 +0.07 152.16
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 审校 陈宗琦/张若琪/白云)
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选