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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 13:20 BJT

日本债市：收益率接近纪录低点，此前10年期日债标售买需畅旺

标债结果让市场稍感宽心，因部分人士原本担心得标收益率为负可能阻碍新10年券的需求。

尽管收益率低，许多天期券种收益率都跌至负值，但日本公债却有来自国内银行业者等投资者的稳定需求，银行宁愿将资金停泊在债市，也不愿存放在央行还要负担成本。

日本央行1月底意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，期刺激放贷并活络经济。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.230% +1.0 -0.240%

五年期公债 -0.225% +0.5 -0.230%

10年期公债 -0.075% -1.0 -0.065%

20年期公债 0.465% -7.5 0.540%

30年期公债 0.765% -8.5 0.850%

10年期公债期货 <0#JGB:> 152.23 +0.07 152.16

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 审校 陈宗琦/张若琪/白云)

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