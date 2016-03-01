中港基金：富兰克林邓普顿首支南下基金本月开售，专注A股长线投资

路透香港3月1日 - 环球基金公司--富兰克林邓普顿投资周二称，根据中港基金互认安排而创立的首支南下基金本月开售，为香港长线投资者提供A股入市良机。

该支南下基金“富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金”由富兰克林邓普顿于中国的合营国海富兰克林基金管理有限公司负责管理，国内资产规模19.78亿元人民币，约86%资产为股票，余下为银行存款和结算备付金、债券等。

国海富兰克林投资总监兼该基金的牵头基金经理徐荔蓉在记者会上称，A股市场去年过热，今年处于休养生息。其团队相信中国已步入增长的决定性阶段，转型为消费导向经济，加上低负债率，都可继续支持中国的长远增长。

他指出，今年影响A股市场最核心的是人民币贬值，估计人民币兑美元今年有可能跌到6.7-6.8，但不具备中长期贬值的因素，因中国GDP增长仍在7%。至于投资者担心资金外逃，但从国内居民仍在抢购一线城市房产的情况来看，至少未来1-3年看不到资金外逃、居民资产外逃的巨大压力。

“今年A股市场可能是个偏弱震荡的市场，因为A股今年以来已经下跌接近30%，所以对投资者来说反而是一个短期或中长期入场的时机。”他并说，“香港投资者应该加入A股的配置，以降低风险和提高长期收益。”

富兰克林邓普顿亚洲最近于香港向超过125名的主要分销商代表进行调查，当中接近六成受访者表示，与息口上升、若干货币争相贬值及油价下跌等其他因素比较，中国市场和股市波动是2016年的首要关注事项。

徐荔蓉称，是次南下的基金投资策略相对均衡，对大、中、小市值股份配置比重大约各三分之一，因此在单边升市的时候未必有好表现，然在市场波动时表现则相对好一些。

根据国内行业划分，该基金偏重于制造业、讯息软件、房地产和文化、体育和娱乐，自2007年3月成立至今本币计算的回报率约151%。