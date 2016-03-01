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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 14:03 BJT

澳洲股市：收升，银行及资源类股领涨

路透悉尼3月1日 - 澳洲股市周二收高0.9%，银行及资源类股领涨，此前令人失望的中国制造业数据引燃对中国政府将推出更多措施提振经济成长的预期。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收高41.37点至4,922.3点。“四大”银行股价大涨，澳新银行(ANZ) 和澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 分别涨3%和2.5%。(完)

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