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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 14:21 BJT

日本股市：日经指数小幅收高，中国股市反弹协助稳定信心

东证股价指数 上涨0.2%，至 1,300.83，JPX日经400指数 上涨0.3%，至11,785.33。(完)

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