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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 14:42 BJT

《汇市简讯》欧元/美元亚洲时段在1.0874-89狭幅区间波动

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* 欧元/美元在亚洲盘变动不大，在1.0874-89美元区间波动

* 交易不多且分散，走势偏向下行，但缺乏重新抛售的强烈意愿

* 欧元/日圆走势反覆，盘初下跌，之后出现空头回补，区间在122.09-75日圆

* 欧元/日圆可能测试分时图一目均衡基准线位置122.95

* 欧元/美元守在分时图一目均衡转换线1.0881附近，基准线在1.0911

* 传闻1.09有卖单，1.0900-10亦有大量选择权到期，金额17.5亿欧元(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)

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