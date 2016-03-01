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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 14:53 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国PMI数据虽疲软，无碍亚币走势

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    * 欧元/美元升0.11%，欧元/日圆升0.1%，澳元/美元升0.21%，新西
兰元/美元升0.39%
    * 美元/人民币跌0.19%，美元/离岸人民币跌0.14%，美元/印度卢比
跌0.38%，美元/马币跌0.71%
    * 日股日经指数升0.37%，中国沪综指升1.69%，MSCI明晟亚太地区(
除日本)指数涨1.04%，美国10年期公债收益率报1.7193%，美国原油涨0.8
9%
    * 中国2月制造业和非制造业PMI刷新数年低点，稳增长压力升温 
    * 日本第四季资本支出与企业获利疲弱，预示经济增长数据恐下修 
    (完)
        
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    全部现汇报价             

 (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

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