版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 16:52 BJT

《台湾利率预测》3月短票利率料在0.35-0.40%，季底效应抵销降息功效

路透台北3月1日 - 台湾货币市场资金调度人士周二表示，虽然月底央行召开理监事会议料续降息，不过可能无法抵销季底的紧缩效应，3月上下旬短票利率料将呈现两样情，区间预估在0.35-0.40%。

交易员表示，去年12月底央行续降息半码，但1、2月货币市场并未全然反映货币宽松的效果，连2月这样的小月，也因为银行间资金的多缺不一，使得月底短票利率上窜。

〞下旬仍会反映季底因素，降息也不会有影响，因为市场没钱。〞一位大型银行交易员表示。

另一中型银行交易主管认为，短票因存续天期短，基本上对降息的反应不大，不过资金宽松的环境，也不致让季底时利率走得太高。

3月的宽松因素有：央行存单到期约3.9兆(万亿)台币、公债还本付息1,454亿余台币。紧缩因素则有央行发行1,600亿台币一年期定存单和300亿台币两年期定存单。和财政部发行10年期公债105/4期，金额300亿台币、五年期公债105/5期，预估金额300亿台币，以及91天期国库券，预估金额200亿台币。

以下为各金融机构对3月提存期的30天期自保短票利率预测结果：

金融机构 最低利率% 最高利率%

-----------------------------------------

票券公司一 0.35 0.40

票券公司二 0.35 0.40

中型银行一 0.36 0.43

中型银行二 0.35 0.39

大型银行一 0.36 0.40

-----------------------------------------

中 值 0.35 0.40 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐