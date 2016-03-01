《台湾利率预测》3月短票利率料在0.35-0.40%，季底效应抵销降息功效

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透台北3月1日 - 台湾货币市场资金调度人士周二表示，虽然月底央行召开理监事会议料续降息，不过可能无法抵销季底的紧缩效应，3月上下旬短票利率料将呈现两样情，区间预估在0.35-0.40%。
交易员表示，去年12月底央行续降息半码，但1、2月货币市场并未全然反映货币宽松的效果，连2月这样的小月，也因为银行间资金的多缺不一，使得月底短票利率上窜。
〞下旬仍会反映季底因素，降息也不会有影响，因为市场没钱。〞一位大型银行交易员表示。
另一中型银行交易主管认为，短票因存续天期短，基本上对降息的反应不大，不过资金宽松的环境，也不致让季底时利率走得太高。
3月的宽松因素有：央行存单到期约3.9兆(万亿)台币、公债还本付息1,454亿余台币。紧缩因素则有央行发行1,600亿台币一年期定存单和300亿台币两年期定存单。和财政部发行10年期公债105/4期，金额300亿台币、五年期公债105/5期，预估金额300亿台币，以及91天期国库券，预估金额200亿台币。
以下为各金融机构对3月提存期的30天期自保短票利率预测结果：
金融机构 最低利率% 最高利率%
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票券公司一 0.35 0.40
票券公司二 0.35 0.40
中型银行一 0.36 0.43
中型银行二 0.35 0.39
大型银行一 0.36 0.40
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中 值 0.35 0.40 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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