台湾债市：指标10年公债殖利率收创历史新低，因105/4标售利率低于预期

* 指标10年公债殖利率收创历史新低 * 因该券标售利率低于市场预期 * 明日105/4发行前殖利率看0.82-0.85% 路透台北3月1日 - 台湾指标10年公债105/4 发行前交易殖利率周二收创同年券历史新低。交 易员表示，由于105/4标售利率低于市场预期，带动该券殖利率走跌，惟因追价意愿不高致终场殖利率未能收 在日低，而证券业得标比重较高，近期该券筹码将较凌乱，需要时间整理。 他们指出，以往10年公债得标比重以银行业的六成为最多，证券业则以三成居次，结果这次因一大型金融 机构得标金额较少，致银行业得标比重降至四成六，而证券业则因大额空单回补及区间偏多操作，使证券业得 标比重提高至45.6%；尽管短线区间偏多氛围仍在，但105/4交投料将陷入量缩整理格局。 〞空单先回补再讲，若今日空单不减反增，利率再下的可能性就很大。〞一大型公营行库交易主管说。 目前市场多空看法仍显分歧，部分交易商认为，上百亿台币的105/4空单若尚未回补完，明天仍可持续回 补，较有利于区间偏多行情，但也有交易商指出，存续期稍短于105/4的10年公债104/12今殖利率收在0.88%的 相对日高，并未随105/4收低起舞，显示105/4殖利率已偏低影响追价意愿。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年105/4期公债 得标利率为0.83%，此低于市场预估 的0.85-0.88%区间，较前期同年期公债的1.158%走跌32.8个基点。 交易员预估，明日10年券105/4期发行前交易殖利率区间在0.82-0.85%。 台湾股市 周二收升0.89%至8,485.69点，创逾三个月高位。分析师指出，受中国货币宽松政策影响 ，今日台股随亚洲股市反映相关利多，连续第三日收红。 美国公债价格周一上涨，长债大升，此前美国公布的数据逊于预期，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今 年可能放慢升息步幅的预期抬头，投资人对避险公债的兴致增加。指标10年期公债 价格升91/32， 收益率报1.733%，上周五尾盘报1.764%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 0.00 0.5650% 0.5650-0.5650% 0.5 10 105/4 -1.40 0.8390% 0.8300-0.8606% 89.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8390% 5 104/13 0.5650% 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.4100% (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)