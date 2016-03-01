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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 16:45 BJT

台湾债市：指标10年公债殖利率收创历史新低，因105/4标售利率低于预期

* 指标10年公债殖利率收创历史新低
    * 因该券标售利率低于市场预期
    * 明日105/4发行前殖利率看0.82-0.85%

    路透台北3月1日 - 台湾指标10年公债105/4 发行前交易殖利率周二收创同年券历史新低。交
易员表示，由于105/4标售利率低于市场预期，带动该券殖利率走跌，惟因追价意愿不高致终场殖利率未能收
在日低，而证券业得标比重较高，近期该券筹码将较凌乱，需要时间整理。
    
    他们指出，以往10年公债得标比重以银行业的六成为最多，证券业则以三成居次，结果这次因一大型金融
机构得标金额较少，致银行业得标比重降至四成六，而证券业则因大额空单回补及区间偏多操作，使证券业得
标比重提高至45.6%；尽管短线区间偏多氛围仍在，但105/4交投料将陷入量缩整理格局。
    
    〞空单先回补再讲，若今日空单不减反增，利率再下的可能性就很大。〞一大型公营行库交易主管说。
    
    目前市场多空看法仍显分歧，部分交易商认为，上百亿台币的105/4空单若尚未回补完，明天仍可持续回
补，较有利于区间偏多行情，但也有交易商指出，存续期稍短于105/4的10年公债104/12今殖利率收在0.88%的
相对日高，并未随105/4收低起舞，显示105/4殖利率已偏低影响追价意愿。

    台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年105/4期公债 得标利率为0.83%，此低于市场预估
的0.85-0.88%区间，较前期同年期公债的1.158%走跌32.8个基点。  
    
    交易员预估，明日10年券105/4期发行前交易殖利率区间在0.82-0.85%。      
    
    台湾股市 周二收升0.89%至8,485.69点，创逾三个月高位。分析师指出，受中国货币宽松政策影响
，今日台股随亚洲股市反映相关利多，连续第三日收红。 
    
    美国公债价格周一上涨，长债大升，此前美国公布的数据逊于预期，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今
年可能放慢升息步幅的预期抬头，投资人对避险公债的兴致增加。指标10年期公债 价格升91/32，
收益率报1.733%，上周五尾盘报1.764%。 
 
      
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                     0.00     0.5650%  0.5650-0.5650%       0.5
 10   105/4                    -1.40     0.8390%  0.8300-0.8606%      89.5
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  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10     105/4                       0.8390%
   5    104/13                       0.5650%
   3     104/1                      没有成交
   2    104/10                       0.4100%
 (完)           

 (记者 詹静宜  审校 曾祥进)

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