新兴汇市：亚洲货币上涨，受中国宽松政策支撑

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
亚洲 当日 今年以来 2015年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 112.68 112.70 +0.02 +6.76 120.30
坡元 1.4010 1.4065 +0.39 +1.18 1.4175
台币 33.141 33.492 +1.06 -0.23 33.066
韩元 1230.30 1236.70 +0.52 -4.50 1174.95
泰铢 35.60 35.63 +0.08 +1.18 36.02
菲律宾披索 47.38 47.55 +0.37 -1.00 46.90
印尼卢比 13330.00 13367.00 +0.28 +3.41 13785.00
印度卢比 68.15 68.43 +0.41 -2.93 66.15
马币 4.1720 4.2050 +0.79 +2.83 4.2900
人民币 6.5398 6.5540 +0.22 -0.73 6.4921
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/艾茂林/陈宗琦；审校 王兴亚/王洋/张明钧)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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