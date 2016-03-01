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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 15:02 BJT

新兴汇市：亚洲货币上涨，受中国宽松政策支撑

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 112.68 112.70 +0.02 +6.76 120.30

坡元 1.4010 1.4065 +0.39 +1.18 1.4175

台币 33.141 33.492 +1.06 -0.23 33.066

韩元 1230.30 1236.70 +0.52 -4.50 1174.95

泰铢 35.60 35.63 +0.08 +1.18 36.02

菲律宾披索 47.38 47.55 +0.37 -1.00 46.90

印尼卢比 13330.00 13367.00 +0.28 +3.41 13785.00

印度卢比 68.15 68.43 +0.41 -2.93 66.15

马币 4.1720 4.2050 +0.79 +2.83 4.2900

人民币 6.5398 6.5540 +0.22 -0.73 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/艾茂林/陈宗琦；审校 王兴亚/王洋/张明钧)

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