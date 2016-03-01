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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 15:03 BJT

国际油市：油价上涨，原油产量下降令市场收紧盖过中国疲弱数据影响

布兰特原油期货 涨0.27美元，至每桶36.84美元，自2月11日以来已累计上涨逾20%。

交易商称，油价上涨是因供需基本面发生了改变，尤其是美国和石油输出国组织(OPEC)石油产量下降。

美国能源资料协会(EIA)周一公布的月度石油供应报告显示，美国12月原油产量减少4.3万桶至926万桶/日，为2014年11月以来最低水平。

调查显示，OPEC的2月原油日供应量从1月的3,265万桶降至3,237万桶。调查是基于船运数据和来自石油公司、OPEC与顾问公司人士的消息展开的。

但中国经济数据疲弱及石油需求增长放缓的前景，抑制了油价进一步上涨。

“原油需求增长似乎在放缓，”摩根士丹利周二称。

中国2月财新制造业采购经理人指数(PMI)降至五个月最低水平，产出与新订单微幅下滑，导致就业指数创下2009年1月以来最低位。制造业经营环境持续恶化，需要政府加大稳增长支持力度。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/于春红; 审校 王兴亚/王丽鑫)

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