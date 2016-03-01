国际油市：油价上涨，原油产量下降令市场收紧盖过中国疲弱数据影响

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
布兰特原油期货 涨0.27美元，至每桶36.84美元，自2月11日以来已累计上涨逾20%。
交易商称，油价上涨是因供需基本面发生了改变，尤其是美国和石油输出国组织(OPEC)石油产量下降。
美国能源资料协会(EIA)周一公布的月度石油供应报告显示，美国12月原油产量减少4.3万桶至926万桶/日，为2014年11月以来最低水平。
调查显示，OPEC的2月原油日供应量从1月的3,265万桶降至3,237万桶。调查是基于船运数据和来自石油公司、OPEC与顾问公司人士的消息展开的。
但中国经济数据疲弱及石油需求增长放缓的前景，抑制了油价进一步上涨。
“原油需求增长似乎在放缓，”摩根士丹利周二称。
中国2月财新制造业采购经理人指数(PMI)降至五个月最低水平，产出与新订单微幅下滑，导致就业指数创下2009年1月以来最低位。制造业经营环境持续恶化，需要政府加大稳增长支持力度。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/于春红; 审校 王兴亚/王丽鑫)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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