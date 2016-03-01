《中国企业债发行日程表》--3月1日

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *山东鲁信投资 6 7 3/8簿记建档 -- AAA 3/9-3/11 中泰证券 控股集团 (第5年末附投资人选择权) ========================================================================================= *启东国有资产 15 7 3/8簿记建档 -- AA 3/9-3/11 中信建投证券 投资控股 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司担保) 一创摩根证券 ========================================================================================= *安庆经济技术 10 7 3/8簿记建档 -- AA 3/9-3/10 民生证券 开发区建投集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/中国投融资担保公司担保) ========================================================================================= 新密财源 8.8 7 2/26簿记建档 4.35% AA 2/29-3/2 中原证券 城市开发建设 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保提供担保) ========================================================================================= 苏州恒澄 15 7 2/29簿记建档 *4.40% AA 3/1-3/2 长城证券 建设发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 陕西旅游集团 3.5 7 2/29簿记建档 *4.58% AA 3/1-3/3 国海证券
(第五年末附投资人选择权) ========================================================================================= 威海城市 16 7 3/1簿记建档 上限4.00% AA+ 3/2-3/4 中泰证券 开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 山东铁路 20 15 3/2簿记建档 *上限4.50% AA+ 3/3-3/7 海通证券 建设投资 (第10年末附投资人选择权) ========================================================================================= 齐河县城市 15 7 3/3簿记建档 -- AA 3/7-3/9 华英证券 经营建设投资公司双创孵化专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 江西铁路 10 15 3/4簿记建档 上限3.94% AA+ 3/7-3/9 天风证券 投资集团 (第五/10年末附投资人选择权) ========================================================================================= 郴州新天投资 8 10 3/7簿记建档 -- AA 3/8-3/9 财富证券 养老产业专项债 (第3-6年末分别偿还10%本金，第7-10年末分别偿还10%本金) ========================================================================================= 柳州投资控股 19 7 3/7簿记建档 -- AA+ 3/8-3/10 国海证券
(第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 建安投资控股 15 7 3/7簿记建档 -- AA 3/8-3/14 国信证券 集团城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 贵州观山湖 10 7 3/8簿记建档 -- AA 3/9-3/15 湘财证券 建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) =========================================================================================
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================= 广西来宾城建 8 4 3/4簿记建档 -- AA 3/7-3/9 国海证券 投资集团小微企业扶持债券 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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