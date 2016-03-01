台湾汇市：台币兑美元连二日收升至半个月新高，因外资大举汇入

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 台币兑美元连二日收升至半个月新高
* 外资大举汇入，台币一度升破33.100
* 明日实质交易区间暂看33.050-33.250
路透台北3月1日 - 台币兑美元 周二连二日收升至半个月新高。交易员指出，受外资大举汇入激励，今天台币摆脱近期区间盘整格局，盘中一度升破33.100整数价位；但尾盘央行进场干预，把台币强压收在33.400以上。
他们表示，早盘台币交投清淡，但10:30左右外资突然发动攻势，台币出量劲升至33.098高价；午后外资继续进场狂抛售美元，激励台币劲升，惟进口商和央行进场合力买入美元，台币升势受阻。
〞今天外资进来蛮多的，看起来持续有钱进来买股票，盘中连33.100都升破了。〞一位大型外银交易员说。
他们并指出，随台币升破33.100整数价位，吸引进口商逢低买入美元，央行亦跟着买进美元，削弱台币升值力道，料美元短线在33.100附近可望获支撑。
一位大型银行交易员表示，因台湾部分电子基本面转佳，加上中国央行降准后，市场预估美国联邦储备理事会(FED)可望暂停升息；且欧洲和日本央行可望进一步降息，在欧、日等负利率将扩增之下，台股因市场资金宽松、殖利率又高，吸引外资持续汇入，亦带动台币走扬。
今日台币兑美元收盘创半个月新高，此前收盘高点为2月15日的33.421；今日台币实质汇价区间在33.098-33.274，上日则在33.204-33.270。
交易员预估，明日台币主要实质交易区间落在33.050-33.250。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘明显缩减；尾盘一个月美元/台币远汇 报33.130/33.150，上日收在33.310。
新兴亚洲货币周二上涨，中国最新的货币宽松政策协助支撑风险偏高的资产，而美国未来进一步升息步伐的不确定性削弱美元动能。
台湾股市周二收创逾三个月高位。分析师指出，受中国货币宽松政策影响，今日台股随亚洲股市反映相关利多，连续第三日收红；加权股价指数 收升0.89%至8,485.69点。
台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超33.74亿台币，连三个交易日买超共计200.30亿台币 ；上交易日修正后为买超91.41亿台币。
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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
元 亿美元
报价 台北外汇经纪公 33.436 33.492 33.098-33.436 33.285 7.40 6.82 司 元太外汇经纪公 33.425 33.482 33.105-33.425 33.300 2.49 3.35 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)
美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.055/0.065 美元/台币六个月期 0.150/0.180 0.210/0.240 (完)
台币兑美元现价
台北外汇经纪公司
元太外汇经纪公司
Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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