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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 15:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆升至盘中新高，或将向上测试113.00

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* 美元/日圆升至盘中新高112.88日圆，或许即将上探113.00

* 美元/日圆缓慢推升，走势并非很强劲

* 美元升势主要受空头回补之助，分时图一目均衡云区在112.99-113.33

* 113.00料有更多卖盘，但略上方可能有停止单

* 112.00前方有不少买气，亚洲盘初低点在112.16，传闻日本有价格维持行动(PKO)(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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