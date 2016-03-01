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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 16:00 BJT

金属期市：伦铜削减跌幅，因中国制造业数据疲软引燃刺激举措预期

不过愈发有迹象显示，中国的支撑性措施正在房地产市场发挥效果，改善需求前景，而且低价格导致企业削减供应，因此一些分析师认为市场正在找到底部。

0718GMT，LME三个期铜 下滑0.1%至每吨4,690美元，盘中稍早一度跌逾1%。周一铜价几无变动，上周曾触及三个半月高点4,771美元。

“这是短期反应--铜价将会飞速反弹，”Ayers Alliance投资总监Jonathan Barratt说。

“还有美元走强，大宗商品也坚挺，这显示基本需求旺盛。”

全球最大产铜国--智利1月供应量较上年同期下降近14%，也将有助于支撑铜价。

但目前，中国的充沛库存限制了铜价走势。上海仓库铜库存量接近纪录高位，铜价升水已从上周的每吨100美元高位降低到87.50美元。

沪铜 亦削减跌幅，收低0.4%至每吨35,960元人民币(5,499美元)。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/艾茂林; 审校 张明钧/王洋)

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