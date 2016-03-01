金属期市：伦铜削减跌幅，因中国制造业数据疲软引燃刺激举措预期

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
不过愈发有迹象显示，中国的支撑性措施正在房地产市场发挥效果，改善需求前景，而且低价格导致企业削减供应，因此一些分析师认为市场正在找到底部。
0718GMT，LME三个期铜 下滑0.1%至每吨4,690美元，盘中稍早一度跌逾1%。周一铜价几无变动，上周曾触及三个半月高点4,771美元。
“这是短期反应--铜价将会飞速反弹，”Ayers Alliance投资总监Jonathan Barratt说。
“还有美元走强，大宗商品也坚挺，这显示基本需求旺盛。”
全球最大产铜国--智利1月供应量较上年同期下降近14%，也将有助于支撑铜价。
但目前，中国的充沛库存限制了铜价走势。上海仓库铜库存量接近纪录高位，铜价升水已从上周的每吨100美元高位降低到87.50美元。
沪铜 亦削减跌幅，收低0.4%至每吨35,960元人民币(5,499美元)。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/艾茂林; 审校 张明钧/王洋)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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