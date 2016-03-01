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市场报道 | 2016年 3月 1日 星期二 16:12 BJT

欧股业绩：巴克莱2015全年获利下滑2%，公布重组计划欲退出非洲业务

路透伦敦3月1日 - 英国银行业者巴克莱 周二公布，2015全年经调整后税前获利下降2%，并披露将精简英国及国际业务以提升收益降低成本的计划，主要是退出长期经营的非洲业务。

巴克莱称，将减持非洲Barclays Africa Group 约62%的股权，将重心放在两大主要同类业务--Barclays UK和Barclays Corporate and International，这两个最为强劲的业务股东权益报酬率(ROE)皆超过10%。

重组消息是在该行公布获利结果后发布的。该行此前公布，截至12月31日全年经调整后税前获利54亿英镑(75.2亿美元)，低于上年的55.02亿英镑，也弱于分析师平均预估的57.72亿英镑。

Barclays Africa Group由Absa Group和巴克莱非洲业务合并而成。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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