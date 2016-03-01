中国个股：葛洲坝拟投30亿设海外投资公司，并与华润置地合作开发项目

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透上海3月1日 - 中国大型基建企业--中国葛洲坝集团股份有限公司 周二稍晚公告称，拟投资30亿元人民币设立海外投资公司，在两年内逐步出资到位；另外，公司还计划与华润置地 合作开发武汉地产项目。
公告显示，其海外投资子公司的首笔出资为10亿元，葛洲坝以现已形成的海外投资项目资产（主要为股权和矿权）进行出资，不足部分以货币资金注资，后续增资均以货币资金注资。
葛洲坝的海外投资子公司主要从事境外水电、环保、水务、交通、矿产资源、水泥等产业类和境外房地产开发领域投资的市场开发、项目建设管理、项目运营、资产管理等。
此外，葛洲坝下属的葛洲坝集团置业有限公司与华润置地旗下武汉发展公司将组合资公司，合作发展华润去年8月底竞得的武汉一幅地块，地价为47.2亿元，计划建设住宅和商业建筑。合资公司注册资本24亿元，葛洲坝置业出资9.6亿元，占40%股份。
葛洲坝周二收报5.32元，涨1.92%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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