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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 16:16 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.0%，因油价及股市持坚提振风险偏好

“油价攀升以及中国和日本股市上涨，抵消了中国数据疲弱带来的利空，TOCOM价格藉此获得支撑。”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa说道。

据日本橡胶贸易协会周二公布数据显示，截止2月20日，日本生胶库存较前一次库存报告水平增加4.8%至14,553吨。

Tazawa称，橡胶价格料更易受到油价等外部因素影响，而非基本面。

上海期交所主力5月期胶 上涨20元人民币，收报每吨10,355元。

新加坡商品交易所(SICOM)的4月期胶 报每公斤114.5美分，涨1.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 艾茂林/高琦)

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