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市场报道 | 2016年 3月 1日 星期二 16:19 BJT

《汇市简讯》英镑/美元空仓遭轧，进一步升向1.40

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* 英镑/美元升破1.3950美元后，激发一些空头回补，续升至1.3979盘中高位

* 英镑/美元在1.3950曾遭遇阻力

* 周一在纽约盘初/伦敦午间触及七年低点1.3836，周一亚洲低点为1.3841

* 据传卖单在1.4000及1.4040，1.4000原为选择权障碍位

* 1.4042为上周五高点，随后在周末之前跌至1.3854

* 上周英镑/美元下挫0.05美元至1.3854，受英国脱欧疑虑升温拖累(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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