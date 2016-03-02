台湾货币市场：3月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北3月2日 - 台湾货币市场周三和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共4,766.0亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 6,375.8亿台币： 3/03 6,375.80亿台币 --公债还本付息16.5亿台币： 03/03 103甲6期2息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 ---------------------------------------------------------------------- (下提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)8,862.6亿台币： 03/04 2,717.50亿台币 03/07 10.00亿台币 03/08 62.00亿台币 03/09 23.00亿台币 03/10 55.00亿台币 03/11 56.00亿台币 03/13 100.00亿台币 03/14 5,238.30亿台币 03/15 1,823.80亿台币 03/16 4,877.00亿台币 03/17 1,544.20亿台币 03/18 5,819.00亿台币 03/21 2,780.00亿台币 03/22 5,572.50亿台币 03/23 1,511.50亿台币 03/24 1,810.50亿台币 03/25 132.00亿台币 03/28 5.00亿台币 03/29 4,661.30亿台币 03/30 56.00亿台币 03/31 6.00亿台币 04/01 2.00亿台币 --公债还本付息1,454.625亿台币： 03/05 98甲3期7息 11.00亿台币 03/06 90甲3期本金 500.00亿台币 03/06 90甲3期15息 23.125亿台币 03/06 102甲6期3息 8.4375亿台币 03/07 101甲5期4息 10.00亿台币 03/10 99甲5期6息 11.00亿台币 03/13 104甲5期1息 16.25亿台币 03/14 97甲3期8息 17.8125亿台币 03/16 96甲3期9息 15.00亿台币 03/16 101乙1期4息 6.50亿台币 03/17 100甲5期5息 11.00亿台币 03/21 102乙1期3息 7.00亿台币 03/27 104甲6期1息 3.50亿台币 03/31 95甲3期本金 800.00亿台币 03/31 95甲3期10息 14.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --3/4：央行发行1,600亿台币一年期定存单，3日标售。 --3/4：财政部发行10年期公债105/4期，金额300亿台币，1日标售。 --3/14：央行发行300亿台币两年期定存单，11日标售。 --3/25：财政部发行91天期国库券财105-5期，预估金额200亿台币，24日标售。 --3/30：财政部发行五年期公债105/5期，预估金额300亿台币，25日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 詹静宜)