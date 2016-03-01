《全球汇市》日圆/欧元自三年高点回落，因股市走高

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
欧元/美元在2月11日触及1.1377高点后稳步下滑，因市场押注欧洲央行将在3月10日政策会议上有所行动。
“目前欧元区四大经济体的通胀率都降至零以下...这被认为是欧洲央行获得了一份在3月10日采取强力回应行动的授权书，”澳洲国民银行外汇策略全球联席主管Ray Attrill指出。
澳元兑美元 上涨0.5%至0.7175美元，澳洲央行稍早一如预期维持利率在纪录低位2%不变。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0872 1.0871 +0.01 +0.11 1.0860
美元/日圆 113.19 112.66 +0.47 -5.91 120.30
欧元/日圆 123.08 122.49 +0.48 -5.66 130.47
美元/瑞郎 0.9997 0.9980 +0.17 -0.21 1.0018
英镑/美元 1.3948 1.3915 +0.24 -5.36 1.4738
美元/加元 1.3512 1.3538 -0.19 -2.36 1.3839
美元/离岸人民币 6.5456 6.5517 -0.09 -0.34 6.5680
澳元/美元 0.7154 0.7138 +0.22 -1.66 0.7275
新西兰元/美元 0.6602 0.6588 +0.21 -3.27 0.6825
欧元/瑞郎 1.0871 1.0855 +0.15 -0.14 1.0886
欧元/英镑 0.7796 0.7807 -0.14 +5.82 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3459 9.3130 +0.35 +1.91 9.1705
美元/挪威克朗 8.6516 8.6859 -0.39 -2.13 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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