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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 17:08 BJT

《全球汇市》日圆/欧元自三年高点回落，因股市走高

欧元/美元在2月11日触及1.1377高点后稳步下滑，因市场押注欧洲央行将在3月10日政策会议上有所行动。

“目前欧元区四大经济体的通胀率都降至零以下...这被认为是欧洲央行获得了一份在3月10日采取强力回应行动的授权书，”澳洲国民银行外汇策略全球联席主管Ray Attrill指出。

澳元兑美元 上涨0.5%至0.7175美元，澳洲央行稍早一如预期维持利率在纪录低位2%不变。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0872 1.0871 +0.01 +0.11 1.0860

美元/日圆 113.19 112.66 +0.47 -5.91 120.30

欧元/日圆 123.08 122.49 +0.48 -5.66 130.47

美元/瑞郎 0.9997 0.9980 +0.17 -0.21 1.0018

英镑/美元 1.3948 1.3915 +0.24 -5.36 1.4738

美元/加元 1.3512 1.3538 -0.19 -2.36 1.3839

美元/离岸人民币 6.5456 6.5517 -0.09 -0.34 6.5680

澳元/美元 0.7154 0.7138 +0.22 -1.66 0.7275

新西兰元/美元 0.6602 0.6588 +0.21 -3.27 0.6825

欧元/瑞郎 1.0871 1.0855 +0.15 -0.14 1.0886

欧元/英镑 0.7796 0.7807 -0.14 +5.82 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3459 9.3130 +0.35 +1.91 9.1705

美元/挪威克朗 8.6516 8.6859 -0.39 -2.13 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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