更新版 1-中国汇市：降准首日人民币收平，中间价强势调升显央行维稳意图

* 人民币收平，中间价调升淡化降准负面影响

* 中间价强势调升结束五连跌，凸显央行维稳意图

* 制造业数据对汇市影响有限

* 两会临近，汇率大概率持稳 (新增收盘报价和评论)

路透北京/上海3月1日 - 人民币兑美元即期 周二收平，降准首日中间价强势调升结束五连跌，凸显央行维稳意图，一度引领盘中汇率走升。交易员称，大行入市推高汇价，“配合”中间价力图淡化降准对汇市的负面影响，且人大和政协“两会”临近，汇率大概率继续持稳。

他们同时指出，降准对汇率影响在消息公布后已经消化，周一夜盘人民币小幅走弱，虽然最新制造业PMI数据表现不佳，中国经济仍面临下行压力，但对汇市影响有限；离岸CNH 今日亦反弹，与在岸价差进一步缩窄，足见市场亦无意逆监管维稳思路。

“G20之后，大家也在观察汇市会怎么走，但两会马上召开，汇市大幅波动也不符合维稳思路吧。”一外资行交易员称。

交易员并指出，当前中间价对市场的引导作用明显加强，最近交易区间基本在中间价上下100个点子内。尽管人民币看空情绪没有那么强，但市场维持净购汇格局，考虑到两会前汇率维稳是大概率事件，市场波动比较小，自营交易明显缩量。

中国央行周一晚宣布，自周二（3月1日）起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

中国全国政协十二届四次会议和十二届全国人大四次会议将分别于本周四(3日)和周六(5日)在北京召开。

中国总理李克强表示，中国正处在经济转型和新旧动能转换的过程中，实施积极的财政政策还有较大空间，会更加有力；并重申保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 央行副行长陈雨露周二亦强调，人民币汇率不存在持续贬值基础，而贬值刺激出口作用有限。

环球银行金融电讯协会（SWIFT）最新表示，人民币稳居马来西亚与中国内地和香港支付结算货币第二位，而美元仍独占鳌头；数据显示，过去12个月马来西亚与中国内地和香港 的人民币支付结算数量增加68%，而过去三年来增加了214%。

中国2月官方制造业和非制造业PMI双双降至多年低点，其中固然有季节性因素，但也表明经济下行压力有增无减，就业风险值得关注，短期稳增长压力升温。

全球汇市方面，日圆兑欧元周二自三年高点回落，因股市趋稳带动冒险交易。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5472 6.5472 0.00% 中间价 6.5385 6.5452 0.10% 成交额 169.4亿美元 128亿美元 日内波动幅度(pips) 85 日高6.5404 日低6.5489 今年以来升贬幅度 -0.82% 2005年汇改以来升贬幅度 26.41% 一年期美元/人民币掉期 +710

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5479 6.5518 一年期NDF 6.752 6.7603

中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.5479；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。