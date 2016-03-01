香港已公布经济指标--2016/3/1

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2015年12月 零售销售值 -8.5 -7.8 -4.0 2015年12月 零售销售量 -6.1 -6.0 -1.4 2016年1月 综合消费物价指数(CPI) +2.7 +2.5 +4.1 2016年1月 甲类消费物价指数(CPI A) +2.9 +2.7 +6.3 2015年第四季 本地生产总值(GDP) +1.9 +2.3 +2.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15年11月-16年1月 15年10-12月% 14年11月-15年1月% % 失业率 3.3 3.3 3.3 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2016年1月 贸易赤字／盈余 -17.48 -45.71 -37.02 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选