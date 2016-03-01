《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月1日

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透香港3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间17:05时,1港元=0.84219人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 13.38 7.05 2.25 南玻 9.98 6.10 1.94 深康佳 5.00 3.02 1.97 ST中华 11.47 5.69 2.39 ST中冠 39.30 18.46 2.53 深深宝 18.40 8.16 2.68 深华发 24.17 8.44 3.40 深赤湾 15.92 13.21 1.43 特力 64.96 25.51 3.02 飞亚达 11.73 7.68 1.81 一致药业 66.15 39.82 1.97 深深房 9.78 5.81 2.00 ST盛润 6.69 5.99 1.33 深南电 9.25 4.49 2.45 深纺织 10.26 6.50 1.87 方大集团 10.00 5.93 2.00 深国商 24.02 10.36 2.75 深赛格 9.83 4.84 2.41 宝石 7.11 4.83 1.75 小天鹅 21.36 18.62 1.36 粤高速 4.85 3.79 1.52 晨鸣纸业 7.15 5.20 1.63 ST珠江 7.33 5.41 1.61 美菱电器 5.02 4.28 1.39 大冷股份 14.09 8.26 2.03 粤电力 5.46 4.42 1.47 佛山照明 8.58 5.91 1.72 江铃汽车 25.24 22.42 1.34 沙隆达 10.70 6.82 1.86 苏常柴 7.20 4.68 1.83 威孚高科 16.41 14.62 1.33 古井贡酒 28.28 23.42 1.43 ST东海 12.90 6.42 2.39 长安汽车 14.05 13.86 1.20 京东方 2.44 2.01 1.44 鲁泰 9.82 10.24 1.14 本钢板材 4.48 2.46 2.16 张裕 32.42 22.25 1.73 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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