重温稿-《中国新债预测》一年续发国债收益率预测均值2.19%，10年期2.85%

* 招标品种：财政部一年和10年续发固息国债

* 期限及招标金额：各200亿元

* 招标时间: 周三(2日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：2.10%-2.25%；2.80%-2.90%

* 预测均值: 2.19%；2.85%(按各家机构预测值平均)

路透上海3月1日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年两期固息国债。路透调查显示，市场对两期债看法分化，因降准流动性改善及短久期偏好，一年国债需求被普遍看好，收益率预测均值2.19%低于二级；而降准首日中长端利率债一二级表现均不佳，料明日10年国债收益率接近二级，预测均值为2.85%。

北京一银行交易员提及，下午二级市场上，此次续发一年国债标的券160005 最低成交收益率已跌至2.20%，显示短债需求向好，不排除该品种明日续发中定位有进一步走低可能。

至于10年品种，降准后债市谨慎心态未消，长端走势偏弱，市场预测收益率多落在二级估值附近。上海一银行交易员认为，招标结果将接近二级水平，“加权(收益率)一般来说还是低于二级吧，边际可能跟二级差不多。”

国家开发银行周二上午招标的四期债，除三年新发债发行情况尚可外，其余三期中长期增发债需求仍欠佳，七年品种和10年收益率更倒挂逾20基点(bp)。交易员认为，此次降准幅度不足以完全抵消市场资金缺口，且回购利率持稳，债市二级收益率探低后回升，显示市场信心明显不足。

中国央行周一宣布，自3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。此前持续进行的公开市场逆回购操作周二则应声暂退，单日净回笼1,800亿元人民币，不过银行间资金市场进一步向宽，降准替代部分逆回购的作用十分明显。

中债国债到期收益率曲线 显示，一年和10年最新收益率报在2.2576%和2.8502%。二级市场上，本次续发一年期品种的160005券最新报价 在2.25%/2.15%，续发10年品种的标的券160004券报价 为2.88%/2.8250%。

明日招标的两期新债分别为今年第五期和第四期国债的首次续发，具体招标时间为3月2日上午10:35-11:35，均采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

两期续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。其中，一年期从2016年2月18日开始计息，票面利率2.22%，到期一次还本付息；10年期从2016年1月28日开始计息，票面利率2.85%，按半年付息。

两期债均自招标结束至3月3日进行分销；3月7日起与之前发行的同期国债合并上市交易。