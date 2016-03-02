重温稿-更新版 1-台湾货币市场：月初短率下滑，中旬前资金料偏宽松

* 月初资金宽松，拆出意愿高 * 短率小幅下滑，中旬前供应无虞 记者 董永年 路透台北3月1日 - 台湾银行间短率周二下滑。资金调度人员表示，时序迈入月初，资 金恢复宽松，虽然两大龙头金融机构都没提供拆款，但其余银行拆出意愿高，令成交利率下 滑。但午后因部分小型银行拉高利率，致隔拆利率最高拉升至0.30%。 〞月底放太多在帐上，月初要赶快丢。〞一位银行资调人员说。 一大型票券公司交易主管表示，经历1、2月资金偏紧的状态，利率仍未充分反映央行在 去年底降息的效应，由于3月仍有季底因素，所以本月也只有上旬较为放心。 〞下半旬还是得一天一天看。〞他说。 本地时间17:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.436 33.492 台湾加权股价指数<.TWII 8,485.69 8,411.16 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.204% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.300% 0.200-0.310% --一周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.230-0.400% --两周拆款利率区间 0.260-0.340% 0.330-0.410% **短票利率下调** 短票市场方面，大型票券商指出，月初资金恢复宽松，银行买票意愿提振，成交利率较 上日走低。 〞今天回到月初正常该有的现象，买票意愿还算可以。〞一位大型票券公司交易主管说 。 他们表示，随着拆款与买票利率下滑，资金成本已有所降低，但因下旬仍有季底效应， 预料利率再降幅度可能不大。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.35-0.36%；上日则在0. 37-0.38%，少数成交在0.40%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.39 7%，前日0.377%；上日区间在0.30-0.40%，前日在0.35-0.45%；上日成交量128.47亿台币， 前日在148.43亿台币。 台湾央行周二共发行5,101.1亿台币定存单，与今日到期金额为6,239.1亿台币相较，存 单发行余额减1,138亿台币。 本周央行定存单到期共2兆98亿台币，余日分别为：周三4,766亿台币、周四6,375.8亿 台币及周五2,717.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为120亿台币，累积超额准备达9,786亿台币、 加计前期1%的超额准备为1兆1,289亿台币。 **RP利率走低** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，月初投信与寿险资金回流，略下调公债与公司 债RP利率，银行端利率虽仍略高1-2基点，但有议价空间。 〞回流还蛮明显的。〞一位证券商交易员说。 他认为，3月资金状况应该会有所改善，除观察央行是否继续降息外，也要看先前因应 国际债交割大量赎回的寿险业，会不会有新资金流入。 另一证券商交易员则称，银行端RP利率仍较投信、寿险略高，虽然近期资金状况已有改 善，但仍要观察银行是否仍有多缺不一的情形。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.34-0.35%；上日则在0.35 -0.37%；公司债附买回利率主要成交在0.43-0.45%，同上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率较上日区间下滑，短天期公债附买回 利率0.25-0.30%，上日在0.25-0.33%；公司债附买回利率主要成交于0.31-0.33%，上日在0. 33-0.38%。(完) (审校 曾祥进)