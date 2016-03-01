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市场报道 | 2016年 3月 1日 星期二 18:13 BJT

欧元区数据：1月失业率降至10.3%，创2011年8月以来最低

欧盟统计局预估，1月欧元区失业人口为1,664.7万人，欧盟28国失业人口为2,178.9万人。

这较2015年12月分别减少10.5万人和16.3万人，较上年同期分别减少144.5万人和203.4万人。(完)

(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 王丽鑫/李春喜)

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