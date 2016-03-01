香港金融：场外衍生品强制结算与自动化交易指引拟同步于9月1日实施

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透香港3月1日 - 香港证监会周二称，拟于场外衍生工具交易的强制性结算规定生效当日起同时实施经修订的《自动化交易服务指引》，有关日期预计为2016年9月1日。
场外衍生工具交易的第一阶段强制性结算的开始日期原本为今年7月1日，现已押后至9月1日，并须视乎相关附属法例的立法程序进度而定。
证监会表示，若中央对手方拟于该日起就场外衍生工具交易提供强制性结算服务，便应确保在今年4月29日或之前将其就自动化交易服务认可及获指定为中央对手方的申请，连同详尽完备的资料及文件，送达证监会。
证监会今天还发表自动化交易服务指引的谘询总结。考虑到回应者的意见，为了厘清情况，证监会对建议修订作出了数项修改。（完）
参看相关细节，可点选网址(here)
(记者 雷美珍；审校)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选