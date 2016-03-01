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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 18:23 BJT

香港金融：场外衍生品强制结算与自动化交易指引拟同步于9月1日实施

路透香港3月1日 - 香港证监会周二称，拟于场外衍生工具交易的强制性结算规定生效当日起同时实施经修订的《自动化交易服务指引》，有关日期预计为2016年9月1日。

场外衍生工具交易的第一阶段强制性结算的开始日期原本为今年7月1日，现已押后至9月1日，并须视乎相关附属法例的立法程序进度而定。

证监会表示，若中央对手方拟于该日起就场外衍生工具交易提供强制性结算服务，便应确保在今年4月29日或之前将其就自动化交易服务认可及获指定为中央对手方的申请，连同详尽完备的资料及文件，送达证监会。

证监会今天还发表自动化交易服务指引的谘询总结。考虑到回应者的意见，为了厘清情况，证监会对建议修订作出了数项修改。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍；审校)

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