路透基点：台湾南亚科技与15家银行签署120亿台币贷款--TRLPC

路透香港3月1日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，台湾台塑集团旗下南亚科技签署与15家银行的120亿台币(3.62亿美元)贷款，贷款分为三个部分。

15家银行中有九家为牵头行兼簿记行，他们是台湾银行、彰化银行、中国信托银行、星展银行(台湾)、第一商业银行、华南银行、兆丰国际商业银行、台湾企银和台湾合作金库(额度代理行)。

贷款于2月18日签署，分为三个部分，A部分是44亿台币五年期贷款，用于资本支出；B部分是36亿台币五年期贷款，用于再融资；C部分是40亿台币三年期循环贷，用于营运资本。

三部分贷款的担保品均为借款人的机械和设备，贷款利率较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码，具体利率水平与借款人税后净利润率挂钩。

若税后净利润率高于0%，贷款利率为较Taibor加码100个基点；

若税后净利润率介于0至负0.1%，贷款利率为较Taibor加码120个基点；

若税后净利润率低于负0.1%，贷款利率为较Taibor加码140个基点。

A和B部分贷款在三年宽限期之后分五次等额偿还，每半年偿还一次，平均贷款年限均为四年。C部分为子弹式贷款，若提取额不到60%，则需支付10个基点的承诺费。

承贷10亿台币及以上的银行，获10个基点的前端费，任主办行；

承贷不足10亿台币的银行，获5个基点的前端费，任参贷行。

南亚科技上次进入联贷市场是在2014年1月，当时透过五年期贷款筹得120亿台币资金，用于再融资和购买设备。

该公司从事动态随机存取记忆体(DRAM)的开发和制造，最大股东为台塑集团旗下的南亚塑胶。(完)