路透基点：台湾南亚科技与15家银行签署120亿台币贷款--TRLPC

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透香港3月1日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，台湾台塑集团旗下南亚科技签署与15家银行的120亿台币(3.62亿美元)贷款，贷款分为三个部分。
15家银行中有九家为牵头行兼簿记行，他们是台湾银行、彰化银行、中国信托银行、星展银行(台湾)、第一商业银行、华南银行、兆丰国际商业银行、台湾企银和台湾合作金库(额度代理行)。
贷款于2月18日签署，分为三个部分，A部分是44亿台币五年期贷款，用于资本支出；B部分是36亿台币五年期贷款，用于再融资；C部分是40亿台币三年期循环贷，用于营运资本。
三部分贷款的担保品均为借款人的机械和设备，贷款利率较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码，具体利率水平与借款人税后净利润率挂钩。
若税后净利润率高于0%，贷款利率为较Taibor加码100个基点；
若税后净利润率介于0至负0.1%，贷款利率为较Taibor加码120个基点；
若税后净利润率低于负0.1%，贷款利率为较Taibor加码140个基点。
A和B部分贷款在三年宽限期之后分五次等额偿还，每半年偿还一次，平均贷款年限均为四年。C部分为子弹式贷款，若提取额不到60%，则需支付10个基点的承诺费。
承贷10亿台币及以上的银行，获10个基点的前端费，任主办行；
承贷不足10亿台币的银行，获5个基点的前端费，任参贷行。
南亚科技上次进入联贷市场是在2014年1月，当时透过五年期贷款筹得120亿台币资金，用于再融资和购买设备。
该公司从事动态随机存取记忆体(DRAM)的开发和制造，最大股东为台塑集团旗下的南亚塑胶。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王洋)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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