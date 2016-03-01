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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 19:05 BJT

东南亚股市：在中国放松政策带动下上涨，新加坡股市触及约七周高位

路透曼谷3月1日 - 东南亚股市周二上涨，中国昨日放松货币政策后风险偏好改善。新加坡股市触及约七周收盘高位，明日该国将公布2月制造业产出数据。

新加坡股市指标股指 收高0.6%至2,682.39，创下1月13日以来最高收位。

马来西亚股市 和菲律宾股市 均逆转前日的跌势，越南股市 也反弹，能源股领涨。

印尼股市 连续第五日上涨，上涨0.2%至约一个月高位。

泰国股市 上涨1%，收复了昨日的失地。PTT Exploration and Production 成交活跃，其上涨5.9%，因油价周二上涨逾1%。

野村在2月29日的一项报告中称，将泰国股市评级从“减持”上调至“中性”，称估值较低且宏观经济指标有所改善。

涨跌 当日 今年以来 2016年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 334.98 2.73 +0.82 +0.65 332.82

新加坡 2682.39 15.88 +0.60 -6.95 2882.73

马来西亚 1670.82 16.07 +0.97 -1.28 1692.51

泰国 1346.95 14.58 +1.09 +4.58 1288.02

印尼 4779.99 9.03 +0.19 +4.07 4593.01

菲律宾 6729.53 58.49 +0.88 -3.20 6952.08

越南 561.56 2.19 +0.39 -3.02 579.03

(完)

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