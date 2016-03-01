东南亚股市：在中国放松政策带动下上涨，新加坡股市触及约七周高位

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透曼谷3月1日 - 东南亚股市周二上涨，中国昨日放松货币政策后风险偏好改善。新加坡股市触及约七周收盘高位，明日该国将公布2月制造业产出数据。
新加坡股市指标股指 收高0.6%至2,682.39，创下1月13日以来最高收位。
马来西亚股市 和菲律宾股市 均逆转前日的跌势，越南股市 也反弹，能源股领涨。
印尼股市 连续第五日上涨，上涨0.2%至约一个月高位。
泰国股市 上涨1%，收复了昨日的失地。PTT Exploration and Production 成交活跃，其上涨5.9%，因油价周二上涨逾1%。
野村在2月29日的一项报告中称，将泰国股市评级从“减持”上调至“中性”，称估值较低且宏观经济指标有所改善。
涨跌 当日 今年以来 2016年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 334.98 2.73 +0.82 +0.65 332.82
新加坡 2682.39 15.88 +0.60 -6.95 2882.73
马来西亚 1670.82 16.07 +0.97 -1.28 1692.51
泰国 1346.95 14.58 +1.09 +4.58 1288.02
印尼 4779.99 9.03 +0.19 +4.07 4593.01
菲律宾 6729.53 58.49 +0.88 -3.20 6952.08
越南 561.56 2.19 +0.39 -3.02 579.03
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 于春红)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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