马来西亚期市：棕榈油止住三连涨而收低，因马币走强且出口需求低迷

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透吉隆坡3月1日 - 马来西亚棕榈油期货二下跌，止住连续三日的上涨态势，受马币走强和出口需求低迷的拖累。
5月棕榈油期货合约 下跌0.5%，报每吨2,536马币。
成交量为49,228口。
“汇率是一个主要因素，但出口也不是很好，”一位吉隆坡的交易员说，指的是Intertek Testing Services(ITS)和Societe Generale de Surveillance(SGS)公布的出口数据。
他表示，周二买盘迟缓，因大多数交易员都在等待分析师和行业专家在3月7-9日一行业会议上发布的意见。
SGS和ITS的数据显示，2月棕榈油出口较前月下降17-18%。
路透大宗商品和能源技术分析师王涛表示，棕榈油或将跌破2,519马币的支撑位，跌向2,481马币的下一道支撑位。
大连5月豆油合约 下跌0.35%，芝加哥豆油合约 上涨0.40%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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