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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 19:11 BJT

马来西亚期市：棕榈油止住三连涨而收低，因马币走强且出口需求低迷

路透吉隆坡3月1日 - 马来西亚棕榈油期货二下跌，止住连续三日的上涨态势，受马币走强和出口需求低迷的拖累。

5月棕榈油期货合约 下跌0.5%，报每吨2,536马币。

成交量为49,228口。

“汇率是一个主要因素，但出口也不是很好，”一位吉隆坡的交易员说，指的是Intertek Testing Services(ITS)和Societe Generale de Surveillance(SGS)公布的出口数据。

他表示，周二买盘迟缓，因大多数交易员都在等待分析师和行业专家在3月7-9日一行业会议上发布的意见。

SGS和ITS的数据显示，2月棕榈油出口较前月下降17-18%。

路透大宗商品和能源技术分析师王涛表示，棕榈油或将跌破2,519马币的支撑位，跌向2,481马币的下一道支撑位。

大连5月豆油合约 下跌0.35%，芝加哥豆油合约 上涨0.40%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)

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