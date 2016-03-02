更正-欧洲汇市：英镑微涨，英国经济数据虽差但不足以打压英镑进一步下跌(3月1日)

(更正：第四段译文有误，应为“即使再公布一组较差的经济数据，也不足以打压英镑进一步下跌”，而非“如果再公布较差的经济数据，可能才会推低英镑”)

路透伦敦3月1日 - 英镑周二从大跌中稍事喘息并微幅上涨，因投资者未受较差的英国制造业数据影响，他们认为该数据没有糟糕到足以进一步打压英镑的地步。

英镑贸易加权指数 创下七年前金融危机最严重时期以来最差的三个月表现，12月初以来已累计跌近9%，因市场担心英国可能将在6月23日的公投中脱离欧盟。

周二公布的一项调查显示，英国2月制造业创下近三年最差表现，因内需放缓且出口订单下降。 该数据一度推低英镑至1.3909美元的日内低位。

但由于已消化了太多的坏消息，其中包括对英国央行升息的预期时间逐步推后，分析师称，即使再公布一组较差的经济数据，也不足以打压英镑进一步下跌。

1000GMT时，英镑兑美元 涨0.2%，至1.3947美元，英镑兑欧元 升0.3%，至0.7790英镑。

瑞银分析师团队周一在报告中称，若英国6月公投赞成脱离欧盟，则英镑兑欧元可能跌至平价。瑞银预计英国“脱欧”的机率为40%。

一些人认为此前对英镑的抛盘受可能过于沉重。(完)

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