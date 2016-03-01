国际油市：亚洲石脑油裂解价差处于一周半低位，市场依旧供应充足

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透新加坡3月1日 - 亚洲近月4月下半月石脑油裂解价差周二报每吨60.08美元，创下一周半以来最低近月价格，交易商指因市场依旧供应充足。
交易商补充称，过去几个月太多欧洲和地中海石脑油船货在满足亚洲需求。
“但4月从西方运抵亚洲的船货数量将高于3月，”新加坡一交易商称。
路透数据显示，第一季运抵亚洲的船货总量估计约为540万吨，平均每月为180万吨，2015年平均每月则为170万吨。
基本面疲弱一直在打压石脑油价格。
亚洲汽油裂解价差下跌1.7%，至四日低位每桶8.01美元。
新加坡现货市场达成五交易，共计为40万桶，为2月5日以来最高成交量。
在达成的五笔交易中，卢克石油(Lukoil)买入了其中四笔。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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