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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 20:12 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差处于一周半低位，市场依旧供应充足

路透新加坡3月1日 - 亚洲近月4月下半月石脑油裂解价差周二报每吨60.08美元，创下一周半以来最低近月价格，交易商指因市场依旧供应充足。

交易商补充称，过去几个月太多欧洲和地中海石脑油船货在满足亚洲需求。

“但4月从西方运抵亚洲的船货数量将高于3月，”新加坡一交易商称。

路透数据显示，第一季运抵亚洲的船货总量估计约为540万吨，平均每月为180万吨，2015年平均每月则为170万吨。

基本面疲弱一直在打压石脑油价格。

亚洲汽油裂解价差下跌1.7%，至四日低位每桶8.01美元。

新加坡现货市场达成五交易，共计为40万桶，为2月5日以来最高成交量。

在达成的五笔交易中，卢克石油(Lukoil)买入了其中四笔。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)

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