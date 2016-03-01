国际油市：新加坡高硫燃料油价差缩窄，但脱离基本面

路透新加坡3月1日 - 新加坡高硫燃料油市场周二走坚，交易员表示无论是现货贴水还是近月跨月价差贴水都明显缩窄，脱离市场基本面。

尽管一些市场参与者仍旧看空市场，但交易员表示也有其他人趁着他们认为是良好的机会之际，竞相加入买方行列。

一位在新加坡的交易员说：“市场今日很沮丧...我们听说3月将有很多船货流入，但3-4月价差的报价却涨的这么多。”

“我认为基本面不支持这样的操作...”另一位新加坡的交易员说。

例如，一些交易员指出新加坡船用燃料油市场受到供给沉重的压力，因为伊朗的燃料油船货重回市场。

新加坡燃料油价差走坚的同时，新加坡普氏市场收市价(MOC)估价过程中报告的单笔交易数量创下至少三个月最高。一共有九笔380cst高硫燃料油成交，总计180,000吨。

380cst高硫燃料油近月跨月价差的贴水缩窄，报每吨较新加坡报价贴水2.50美元，比昨日收盘价上涨1美元。

类似的，380cst高硫燃料现货贴水上涨0.99美元，至每吨较新加坡报价贴水2.54美元。

新加坡现货市场上有九笔成交。

壳牌以每吨较新加坡报价贴水2.50美元的价格，向嘉能可出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。

壳牌以每吨较新加坡报价贴水2.50美元的价格，向嘉能可出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。

壳牌以每吨较新加坡报价贴水2.50美元的价格，向摩科瑞出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。

壳牌以每吨较新加坡报价贴水2.50美元的价格，向摩科瑞出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。

BP以每吨较新加坡报价贴水2美元的价格，向中石油出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。

壳牌以每吨较新加坡报价贴水2美元的价格，向中石油出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。

壳牌以每吨较新加坡4月下半月平均报价贴水4美元的价格，向中石油出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。

壳牌以每吨较新加坡4月下半月平均报价贴水4美元的价格，向中石油出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。

BP以每吨较新加坡4月下半月平均报价贴水4美元的价格，向中石油出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。(完)

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