国际油市：新加坡高硫燃料油价差缩窄，但脱离基本面

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
路透新加坡3月1日 - 新加坡高硫燃料油市场周二走坚，交易员表示无论是现货贴水还是近月跨月价差贴水都明显缩窄，脱离市场基本面。
尽管一些市场参与者仍旧看空市场，但交易员表示也有其他人趁着他们认为是良好的机会之际，竞相加入买方行列。
一位在新加坡的交易员说：“市场今日很沮丧...我们听说3月将有很多船货流入，但3-4月价差的报价却涨的这么多。”
“我认为基本面不支持这样的操作...”另一位新加坡的交易员说。
例如，一些交易员指出新加坡船用燃料油市场受到供给沉重的压力，因为伊朗的燃料油船货重回市场。
新加坡燃料油价差走坚的同时，新加坡普氏市场收市价(MOC)估价过程中报告的单笔交易数量创下至少三个月最高。一共有九笔380cst高硫燃料油成交，总计180,000吨。
380cst高硫燃料油近月跨月价差的贴水缩窄，报每吨较新加坡报价贴水2.50美元，比昨日收盘价上涨1美元。
类似的，380cst高硫燃料现货贴水上涨0.99美元，至每吨较新加坡报价贴水2.54美元。
新加坡现货市场上有九笔成交。
壳牌以每吨较新加坡报价贴水2.50美元的价格，向嘉能可出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。
壳牌以每吨较新加坡报价贴水2.50美元的价格，向嘉能可出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。
壳牌以每吨较新加坡报价贴水2.50美元的价格，向摩科瑞出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。
壳牌以每吨较新加坡报价贴水2.50美元的价格，向摩科瑞出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。
BP以每吨较新加坡报价贴水2美元的价格，向中石油出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。
壳牌以每吨较新加坡报价贴水2美元的价格，向中石油出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。
壳牌以每吨较新加坡4月下半月平均报价贴水4美元的价格，向中石油出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。
壳牌以每吨较新加坡4月下半月平均报价贴水4美元的价格，向中石油出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。
BP以每吨较新加坡4月下半月平均报价贴水4美元的价格，向中石油出售20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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