版本:
中国
市场报道 | 2016年 3月 1日 星期二 22:38 BJT

美国热股：太阳能公司SUNEDISON推迟公布年报，称因一项内部财务调查

路透3月1日 - 美国太阳能公司SUNEDISON 周一称已推迟公布年报，主要是因为对其财务状况的一项内部调查。

SUNEDISON周一收报1.98美元。周二盘初暴跌25.76%，报1.47美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐