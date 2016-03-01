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市场报道 | 2016年 3月 1日 星期二 22:39 BJT

美国热股：雅虎称或不得不对两年多前收购的Tumblr资产进行商誉减值

路透3月1日 - 雅虎 表示，公司可能不得不对两年多前以11亿美元收购的轻博客Tumblr资产进行商誉减值。

雅虎周一收报31.79美元，周二盘初上扬1.5%，报32.28美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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