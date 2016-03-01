美国热股：ULTRA PETROLEUM称可能在近期申请破产保护，盘初暴跌逾25%

路透3月1日 - 天然气公司ULTRA PETROLEUM 表示，其审计公司对其能否继续营运提出质疑，公司可能不得在美国或加拿大寻求破产保护。公司表示，预计会在3月15日出现信贷违约，若不能支付债务、重组债务或获取额外资本金，将会申请破产保护。