版本:
中国
市场报道 | 2016年 3月 1日 星期二 22:43 BJT

美国热股：ULTRA PETROLEUM称可能在近期申请破产保护，盘初暴跌逾25%

路透3月1日 - 天然气公司ULTRA PETROLEUM 表示，其审计公司对其能否继续营运提出质疑，公司可能不得在美国或加拿大寻求破产保护。公司表示，预计会在3月15日出现信贷违约，若不能支付债务、重组债务或获取额外资本金，将会申请破产保护。

ULTRA PETROLEUM周一收报0.356美元，周二盘初暴跌25.56%，报0.265美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐