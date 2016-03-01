美国热股：ULTRA PETROLEUM称可能在近期申请破产保护，盘初暴跌逾25%

****主要国家经济指标预测--1月19日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 0001 英国RICS房价差值 12月 正30 正30 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率
路透3月1日 - 天然气公司ULTRA PETROLEUM 表示，其审计公司对其能否继续营运提出质疑，公司可能不得在美国或加拿大寻求破产保护。公司表示，预计会在3月15日出现信贷违约，若不能支付债务、重组债务或获取额外资本金，将会申请破产保护。
ULTRA PETROLEUM周一收报0.356美元，周二盘初暴跌25.56%，报0.265美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 0001 英国RICS房价差值 12月 正30 正30 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 劳工部发布一周初请失业金人数 1330 - 商务部公布12月房屋开工数据 1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周抵押贷款利率 1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1600 - EIA公布一周石油库存及产出数据(周一适逢马丁路德金纪念日，由周三推迟至周四发布) 1600 - 财政部宣布标售三个月和六个月期国库券；两年期浮动利率债券；以及两年期、五年期与七年期公债 1800 - 财政部标售10年期通膨保值债券(TIPS) 2100 - 农业部公布一周全球棉花价格 2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2130 - 美联储公布一周资产负债表
Cameco预计2016年调整后获利将远低于分析师预估，并称将于2017年对其三家铀矿裁员120名；公司股价随即大跌16.9%至14.39加元。