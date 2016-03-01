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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 22:26 BJT

国际油市：新加坡柴油和航煤价差走坚，因原油价格反弹

路透新加坡3月1日 - 新加坡柴油和航煤价差周二走坚，因在供应过剩缓解的迹象下，原油价格反弹。

中国意外放宽货币政策后，油价上涨。

含硫500ppm柴油现货贴水上升0.07美元，至较新加坡报价每桶贴水0.38美元。

同样，航煤升水增长0.11美元，结算价为每桶较新加坡报价升水0.26美元。

含硫500ppm柴油近月跨月价差结算价涨0.07美元，每桶较新加坡报价贴水0.53美元，航煤收盘价为贴水0.08美元，周一收盘价为较新加坡报价贴水0.24美元。

市场对供应不断增加的忧虑依然存在，加剧了近月含硫500ppm柴油和航煤裂解价差的压力。

交易商称，壳牌旗下Pulau Bukom炼厂每天加工21万桶的原油蒸馏装置预计将恢复运转，裂解价差可能亦面临更多压力。

基于汤森路透石油研究和预估的评估，2月东亚柴油出口料较前月增长6%，至558万吨。

新加坡现货市场达成四笔交易。

托克(Trafigura)从道达尔买入15万桶含硫500ppm柴油，每桶较新加坡报价贴水0.50美元，船期为3月18-22日。

中石油从道达尔买入25万桶含硫500ppm柴油，每桶较新加坡报价贴水0.30美元，船期为3月16-20日。

BP从联合石化买入15万桶含硫10ppm柴油，每桶较新加坡报价升水0.70美元，船期为3月16-20日。

托克从中石油买入10万桶含硫500ppm柴油，每桶较新加坡报价升水0.30美元，船期为3月18-22日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李军)

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