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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 00:55 BJT

标题新闻：在7万亿欧元计价的欧洲公债中约43%或3.1万亿欧元公债的收益率为负值－Tradeweb

数据是基于欧元计价的欧元区主权债的市值，以周一收盘的中间价计算。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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