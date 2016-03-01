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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 04:06 BJT

纽约期市：原糖升至六周高位后缩减涨幅，阿拉比卡咖啡徘徊在两年低位

路透纽约/伦敦3月1日 - 原糖期货周二升至六周高位后缩减涨幅，因美元不断攀升，以及有60万吨原糖库存用于3月原糖合约交割。

阿拉比卡咖啡期货徘徊在两年低位，而可可期货也下跌，因美元令市场承压。

原糖期货开盘时上涨，受助于上周市场大涨的动能持续，因周一到期的3月合约交割被视为潜在利多。Wilmar International Ltd 透过洲际交易所购买599,011吨3月原糖合约，这是该公司透过洲际交易所连续第四次买入原糖。

不过，美元 升至一个月高位，向软商品市场施压。强劲的美国制造业数据支持美国加息预期，提振美元。

5月原糖合约 收高0.03美分，或0.2%，报每磅14.39美分，此前触及六周高位14.50美分。

5月白糖期货 收高1美元，或0.3%，报每吨407.90美元。

阿拉比卡咖啡期货下跌，因交易员关注主要种植国巴西丰收预期，但交易商称巴西雷亚尔 走坚，限制阿拉比卡咖啡期货市场进一步下跌。

5月阿拉比卡咖啡期货 收低0.3美分，或0.3%，报每磅1.1475美元，此前跌至1.134美元的日内低位，仅较1月20日触及的两年低点高1个跳动点。

5月罗布斯塔咖啡 收跌36美元，或2.6%，报每吨1,377美元，回吐大部份上日录得的涨幅，当时市场劲升逾3%，今日是3月合约 首个交割通知日。

5月伦敦可可 收跌18英镑，或0.8%，报每吨2,194英镑，纽约5月合约 收低22美元，或0.7%，报每吨2,933美元。(完)

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