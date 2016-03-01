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市场报道 | 2016年 3月 2日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦跌至数年低位，因美元上涨和作物生长状况改善

路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二跌至近六年低位，交易商说，美元走强和美国小麦生长状况好于上年同期，使市场承压。

CBOT-5月小麦合约 收低7-1/4美分，至每蒲式耳4.46美元，此前降至4.45-1/2美元，此为合约低位和2010年6月以来交投最活跃小麦合约的最低位。

美国农业部周一稍晚公布的月度作物报告显示，美国最大的冬麦产区堪萨斯州2月冬麦生长状况改善。

尽管美国其他几个州冬麦生长状况转弱，但俄克拉荷马州和蒙大拿州的冬麦生长状况好于上年同期。俄克拉荷马州和蒙大拿州是去年美国第三大和第四大冬麦出产州。

美元上涨，向小麦市场施压，使美国小麦在全球市场的吸引力下降。美元兑日圆反弹，兑欧元触及一个月高位。

CBOT报告，有四份3月软红小麦合约交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为90,836口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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