路透调查：美国上周原油库存料连三周创新高，汽油和馏分油库存下降

加拿大股市：受Cameco暴跌拖累收低，能源股因油价下滑而承压
Cameco预计2016年调整后获利将远低于分析师预估，并称将于2017年对其三家铀矿裁员120名；公司股价随即大跌16.9%至14.39加元。
路透3月1日 - 周二公布的路透调查显示，美国上周商业原油库存可能连续第三周创下纪录新高，而汽油和馏分油库存可能下降。
受访的八名分析师平均预计，2月26日止当周美国原油库存料增加360万桶。调查是在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)发布库存报告前进行的。
API周二晚些时候公布库存报告称，截至2月26日当周美国原油库存大增990万桶，至5.171亿桶。库欣原油库存增加180万桶。
EIA将于周三1530GMT发布库存数据。
在截至2月19日当周，原油库存 增加350万桶，略高于分析师预期，至5.077亿桶，为连续第二周处于纪录高位。
该调查预测上周汽油库存料将减少110万桶；包括柴油和取暖油在内的馏分油库存则料下降120万桶。
调查还显示，上周炼厂产能利用率可能下滑0.3个百分点，前一周炼厂产能利用率为87.3%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
Cameco预计2016年调整后获利将远低于分析师预估，并称将于2017年对其三家铀矿裁员120名；公司股价随即大跌16.9%至14.39加元。
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* 美元上涨，此前触及12月8日来最低水准 * 叶伦的讲话，被视为对美元利多 * 英镑下跌，上日创下至少1998年来最大单日升幅 * 美国通胀数据显示美联储仍在2017年升息路径上 路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲 话暗示，联储准备未来一年快速加息。 叶伦在事先准备的讲稿中表示，等太久才开始向中性利率靠拢，“可能会有未来出现不 愿意看到的意外的风险。 美元周三本已走高，从周二动荡走势中反弹，在叶伦讲话后，美元全面上涨，兑欧元<E UR=>上升0.2%，兑英镑 大涨1.2%，兑日圆 急升1.5%。 英镑兑美元 在周二录得至少1998年来表现最好的一日。 美元指数 报101.260，上升0.95%，在周二降至12月8日来最低水准。 “叶伦的讲话与美联储今年加快收紧货币政策的立场是一致的，这样的背景利多美元， ”Western Union Business Solutions高级市场分析师 Joe M