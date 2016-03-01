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市场报道 | 2016年 3月 2日 星期三 06:56 BJT

路透调查：美国上周原油库存料连三周创新高，汽油和馏分油库存下降

路透3月1日 - 周二公布的路透调查显示，美国上周商业原油库存可能连续第三周创下纪录新高，而汽油和馏分油库存可能下降。

受访的八名分析师平均预计，2月26日止当周美国原油库存料增加360万桶。调查是在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)发布库存报告前进行的。

API周二晚些时候公布库存报告称，截至2月26日当周美国原油库存大增990万桶，至5.171亿桶。库欣原油库存增加180万桶。

EIA将于周三1530GMT发布库存数据。

在截至2月19日当周，原油库存 增加350万桶，略高于分析师预期，至5.077亿桶，为连续第二周处于纪录高位。

该调查预测上周汽油库存料将减少110万桶；包括柴油和取暖油在内的馏分油库存则料下降120万桶。

调查还显示，上周炼厂产能利用率可能下滑0.3个百分点，前一周炼厂产能利用率为87.3%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 利棣儿)

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