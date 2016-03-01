美国与加拿大经济指标预测--3月2日-3月9日****

加拿大股市：受Cameco暴跌拖累收低，能源股因油价下滑而承压
Cameco预计2016年调整后获利将远低于分析师预估，并称将于2017年对其三家铀矿裁员120名；公司股价随即大跌16.9%至14.39加元。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月29日当周
3月2日(三)
1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 2月 增加19 增加20.5
1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 2月 -- 718.9
3月3日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 2月 -- 75,114
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月27日当周 27.1 27.2
四周均值(万人) -- 27.2
续请失业金人数(万人) 2月10日当周 225 225.3
1330 美国单位劳工成本 第四季修正值 +4.7% +4.5%
非农业生产力 -3.2% -3.0%
1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 49.8
综合PMI -- 50.1
1500 美国工厂订单(较前月) 1月 +2.0% -2.9%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.8%
耐久财(耐用品)订单(较前月) 1月修正值 -- +4.9%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +1.8%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +4.5%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +3.9%
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 53.2 53.5
企业活动分项指数 54.0 53.9
就业分项指数 -- 52.1
新订单分项指数 -- 56.5
投入物价分项指数 -- 46.4
3月4日(五)
1330 美国非农就业岗位(万人) 2月 增加19 增加15.1
民间就业岗位(万人) 增加18.5 增加15.8
制造业就业岗位(万人) -- 增加2.9
政府部门就业岗位(万人) -- 减少0.7
失业率 4.9% 4.9%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.5%
每周平均工时 34.6 34.6
劳动力就业参与率 -- 62.7%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差440 逆差434
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差10.5 逆差5.9
出口(亿加元) -- 453.5
进口(亿加元) -- 459.4
1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第四季 持平 +0.1%
1500 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 2月 -- 56.7
经季节调整PMI 59.0 66.0
3月7日当周
3月7日(一)
1500 美国就业趋势指数 2月 -- 128.9
2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加186 增加212.7
3月8日(二)
1100 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 93.9
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 -- 16.59
1330 加拿大建筑许可(较前月) 1月 -- +11.3%
3月9日(三)
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 1月 -0.1% -0.1%
趸售销售(较前月) +0.1% -0.3%
1500 加拿大央行利率决议 -- -- 0.5%
1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 55.2
1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 46.8 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 汪红英；审校 白云)
Cameco预计2016年调整后获利将远低于分析师预估，并称将于2017年对其三家铀矿裁员120名；公司股价随即大跌16.9%至14.39加元。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.00 -0.12 -0.12 1322022 京东 27.16 -0.05 -0.18 5974193 新浪 67.98 +1.11 +1.66 497638 搜狐 39.70 +0.71 +1.82 313219 网易 235.78 -7.30 -3.00 1207557 百度 176.54 -0.42 -0.24 2001947 台湾 台湾积体电路 29.49 -0.13 -0.44 1687230 联电
* 美元上涨，此前触及12月8日来最低水准 * 叶伦的讲话，被视为对美元利多 * 英镑下跌，上日创下至少1998年来最大单日升幅 * 美国通胀数据显示美联储仍在2017年升息路径上 路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲 话暗示，联储准备未来一年快速加息。 叶伦在事先准备的讲稿中表示，等太久才开始向中性利率靠拢，“可能会有未来出现不 愿意看到的意外的风险。 美元周三本已走高，从周二动荡走势中反弹，在叶伦讲话后，美元全面上涨，兑欧元<E UR=>上升0.2%，兑英镑 大涨1.2%，兑日圆 急升1.5%。 英镑兑美元 在周二录得至少1998年来表现最好的一日。 美元指数 报101.260，上升0.95%，在周二降至12月8日来最低水准。 “叶伦的讲话与美联储今年加快收紧货币政策的立场是一致的，这样的背景利多美元， ”Western Union Business Solutions高级市场分析师 Joe M