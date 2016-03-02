更正-美国个股：高通愿以750万美元了结对其雇佣中国官员亲属的指控--SEC

欧洲最大的银行汇丰控股 2月22日披露，SEC也在调查它在亚洲的招聘用工情况。2013年时,摩根大通 也因在华招聘太子党被SEC调查。

SEC在和解协议中称，高通的不当招聘录用行为包括2010年的一件事情，当时中国国有电信企业的一位管理人士要求高通员工为她女儿在高通找实习工作。一位高通员工指出，这个女孩的父母曾为高通的业务拓展提供了“很大帮助”。

还有另外一件事情，高通曾向另一家中国国企高层的儿子提供资助，方式是向其就读的大学提供7.5万美元研究经费。这么做让这位高管的公子得以续签学生签证，并保住了他在该校博士项目中的位置。

这位高管的儿子后来还在高通实习并成为长期正式员工，尽管在面试过后高通认为他并“不合格”。高通的一位高管后来曾以个人名义借给这位高管公子7万美元用于买房。

高通表示，公司现在在密切监控员工引荐情况，仔细甄别候选人是否与国有企业或政府工作人员有裙带关系。公司在进行更严格的审查，以避免未来出现潜在的触犯反贿赂法的风险。

SEC还发现，高通通过送礼、包办旅游和去娱乐场所消费的方式影响中国国有电信企业的管理人员。