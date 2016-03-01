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市场报道 | 2016年 3月 2日 星期三 07:29 BJT

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓较前日增加1.15%，或8.93吨

路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一增长1.15%，从周一的777.27吨升至786.20吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从周一的24,990,129.71盎司，升至25,276,956.23盎司。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)

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