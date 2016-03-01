全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓较前日增加1.15%，或8.93吨

加拿大股市：受Cameco暴跌拖累收低，能源股因油价下滑而承压
Cameco预计2016年调整后获利将远低于分析师预估，并称将于2017年对其三家铀矿裁员120名；公司股价随即大跌16.9%至14.39加元。
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一增长1.15%，从周一的777.27吨升至786.20吨。
以盎司计，其黄金持仓量 从周一的24,990,129.71盎司，升至25,276,956.23盎司。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
Cameco预计2016年调整后获利将远低于分析师预估，并称将于2017年对其三家铀矿裁员120名；公司股价随即大跌16.9%至14.39加元。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.00 -0.12 -0.12 1322022 京东 27.16 -0.05 -0.18 5974193 新浪 67.98 +1.11 +1.66 497638 搜狐 39.70 +0.71 +1.82 313219 网易 235.78 -7.30 -3.00 1207557 百度 176.54 -0.42 -0.24 2001947 台湾 台湾积体电路 29.49 -0.13 -0.44 1687230 联电
* 美元上涨，此前触及12月8日来最低水准 * 叶伦的讲话，被视为对美元利多 * 英镑下跌，上日创下至少1998年来最大单日升幅 * 美国通胀数据显示美联储仍在2017年升息路径上 路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲 话暗示，联储准备未来一年快速加息。 叶伦在事先准备的讲稿中表示，等太久才开始向中性利率靠拢，“可能会有未来出现不 愿意看到的意外的风险。 美元周三本已走高，从周二动荡走势中反弹，在叶伦讲话后，美元全面上涨，兑欧元<E UR=>上升0.2%，兑英镑 大涨1.2%，兑日圆 急升1.5%。 英镑兑美元 在周二录得至少1998年来表现最好的一日。 美元指数 报101.260，上升0.95%，在周二降至12月8日来最低水准。 “叶伦的讲话与美联储今年加快收紧货币政策的立场是一致的，这样的背景利多美元， ”Western Union Business Solutions高级市场分析师 Joe M