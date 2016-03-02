金砖国家：3月1日股汇市收盘纵览

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透3月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月1日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报752.92点，上涨1.7%。
中国股市：沪综指缩量收升1.7%，券商及成长股领涨为降准利好增效
中国汇市：降准首日人民币收平，中间价强势调升显央行维稳意图
香港股市：恒指跟随内地股市收高，此前中国央行降准
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收报44,121.791点，大涨3.1%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9404/11，上日收报4.0021/35。
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南非股市：收涨，此前南非总统祖玛称支持财长戈尔丹。指标Top-40指数 收报44,620.53点，上涨1.87%；大盘综合指数 收报50,315.09点，收涨1.82%。
南非汇市：兰特兑美元扩大涨幅，因总统祖玛称支持财长
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印度股市：录得逾两年来最大单日涨幅，此前政府表示坚持下一财年财政赤字目标，令央行可能很快降息的预期升温，BSE指数 收报23,779.35点，大涨3.38%；NSE指数 收在7,222.30点，劲升3.37%，两项指数皆创下2013年9月来最大单日涨幅。
印度汇市：卢比兑美元 同样受上述消息提振走扬，收报67.855/67.865。盘中一度触及67.86，为2月10日来最高水平，周一收报68.4250/68.4350。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报786.36点，劲升2.28%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报416.34点，上涨1.99%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报73.392，升值2.4%；卢布兑欧元 报79.770，升值2.53%。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选