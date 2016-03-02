金砖国家：3月1日股汇市收盘纵览

中国股市：沪综指缩量收升1.7%，券商及成长股领涨为降准利好增效

巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收报44,121.791点，大涨3.1%。

南非股市：收涨，此前南非总统祖玛称支持财长戈尔丹。指标Top-40指数 收报44,620.53点，上涨1.87%；大盘综合指数 收报50,315.09点，收涨1.82%。

印度股市：录得逾两年来最大单日涨幅，此前政府表示坚持下一财年财政赤字目标，令央行可能很快降息的预期升温，BSE指数 收报23,779.35点，大涨3.38%；NSE指数 收在7,222.30点，劲升3.37%，两项指数皆创下2013年9月来最大单日涨幅。