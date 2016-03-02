《中国报摘》--中国证券报3月2日

* 头版头条:

--中国证监会表示，2015年全年办结人大建议147件、政协提案148件，做到了“提”与“办”相结合，充分发挥了建议提案办理对于建设公开透明、健康发展的资本市场的积极作用。

* 其他:

--随着市场大跌风险释放，多家大券商对两融业务的风险控制有所放宽。国泰君安证券 近日针对蓝筹、成长及业绩稳定的股票进行了融资融券折算率上调，现在平均股票折算率约56.2%。其他不少券商也对两融参数进行了不同程度调整。

--统计数据显示，深交所中小板公司2015年平均实现净利润2.04亿元人民币，比上年增长15.60%，业绩水平和增幅均为近三年最高值；创业板上市公司去年平均实现营业收入11.19亿元，同比增长29.4%；平均实现净利润1.25亿元，同比增长27.8%，营业收入和净利润增速为近5年最高。

--银亿股份 发布重组预案，拟采取发行股份的方式购买西藏银亿所持有的宁波昊圣投资有限公司100%股权，交易完成后，公司将间接持有全球第二大独立生产气体发生器生产商美国ARC集团相关资产。该交易的标的资产预估值为33亿元。

--中国证券投资者保护基金公司数据显示，2月22日至2月26日期间，证券交易结算资金转入5,653亿元，转出4,918亿元，净转入额为735亿元。截至统计期末，证券交易结算资金余额数为15,479亿元，日平均数为16,360亿元。